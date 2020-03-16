Владивосток, , 05:23 — REGNUM В пригороде Владивостока 35-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Установлено, что автомобиль Хонда-Инсайт двигался с превышением установленной скорости. В результате столкновения с леерным ограждением металлическая конструкция проникла в салон автомобиля. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имел водительского удостоверения, а также у него отсутствовал полис обязательного страхования на транспортное средство», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в лобовом столкновении двух автомобилей погибло два человека, виновник аварии выжил и доставлен в медучреждение.