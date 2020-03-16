Женева, Швейцария, 16 марта 2020, 05:06 — REGNUM За сутки в мире заразилось коронавирусом около 11 тысяч человек. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения.
Сообщается, что количество заразившихся коронавирусом в мире возросло до 153 517 человек.
По данным ВОЗ, на данный момент из-за коронавируса погибло 5375 человек.
Ранее 13 марта ИА REGNUM сообщало, в ВОЗ заявили, что эпицентром пандемии коронавируса стала Европа.
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