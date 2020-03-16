Чита, , 04:46 — REGNUM Выстрел из 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 по жилому дому в Чите был похож на громкий хлопок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Разбираться в произошедшем после жалоб граждан оправили сотрудников Росгвардии. «Аж окна затряслись. Немного пострадал там балкон», — сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на очевидца. После обхода было заявлено, что в тех квартирах, где хозяева оказались дома, проблем не обнаружлось. Позднее пресс-служба Восточного военного округа официально подтвердила, что причиной хлопка, похожего на взрыв, стал непроизвольный выстрел из авиапушки боевого вертолёта.

Несмотря на то, что никто не пострадал и самому зданию нанесены незначительные повреждения, информация вызвала волну негодования в социальных сетях. Читинцы полагают, что военному аэродрому уже давно не место в центре города.

«Пока аэродром будет в черте города, будут инциденты. Некоторое время назад, кажется, в Иркутске было ЧП, тогда же было московское указание убрать все аэродромы за пределы населенных пунктов. Администрации края и города Читы оказались самыми крутыми: указиловку проигнорировали», — написал один из комментаторов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома произошёл накануне, 15 марта, при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на аэродроме Черёмушки в Чите. Снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого года по улице Трактовая, 76 в районе школы №17.

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