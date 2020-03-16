Находка, Приморский край, , 04:47 — REGNUM Следственными органами в городе Находка возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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По версии следствия, 14 марта 2020 года в результате разгерметизации ёмкости с топочным мазутом объёмом 2 500 кубических метров произошло загрязнение мазутом водного объекта и береговой полосы озера Соленое.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, виновных в произошедшем, размера ущерба, причиненного окружающей среде, а также причин обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разлива нефтепродуктов в городе Находке введено чрезвычайное положение.