Москва, , 04:29 — REGNUM В США не занимаются «охотой» на граждан России. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передает «Коммерсантъ».

"Мы не охотимся за российскими гражданами. Мы просто применяем свои законы и договорённости об экстрадиции со странами-партнёрами», — сказал дипломат.

По его словам, объём экстрадиций граждан РФ не слишком велик «мы выдаём другим странам куда больше людей в рамках договорённостей с ними», — сказал посол.

Салливан также отметил, что критика США в этом случае не является справедливой.

Ранее 15 марта ИА REGNUM сообщало, Салливан в интервью сказал, что в торжествах по случаю Дня Победы могут принять участие высокопоставленные представители США.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из США может прилететь в Москву на 9 мая — Салливан