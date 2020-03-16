Владивосток, , 04:30 — REGNUM В Находке продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на котельной, где произошёл разлив топочного мазута из разрушенной ёмкости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Примтеплоэнерго».

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Как рассказал генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, силами специализированных спасательных служб и аварийных бригад предприятия значительная часть мазута уже собрана.

«К проведению работ привлечены 144 человека и 35 единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, погрузчики, вакуумные машины и КамАЗы. В ликвидации последствий аварии участвуют бригады Владивостокской городской поисково-спасательной службы и Находкинской службы спасения», — сказал Анатолий Попов.

Предварительно установлено, что выброс мазута произошёл через верхнюю часть ёмкости после её разгерметизации, вызванной «хлопком», причины которого устанавливаются. В момент инцидента в ёмкости находилось 2 500 тонн топочного мазута.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Находка в результате техногенной аварии на прилегающую к котельной территорию вылилось порядка 2 500 тонн мазута.