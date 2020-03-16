Якутск, , 04:09 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на конкурсного управляющего и экс-директор организации, которые похитили 42 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Читайте также: Банкротство ярославской госкомпании привело к уголовному делу

«Решением Арбитражного суда Якутии было открыто конкурсное производство по ликвидации имущества АО, признанного несостоятельным из-за кредиторских задолженностей на общую сумму более 380 млн рублей. Конкурсный управляющий, 46 лет, вступил в сговор с бывшим директором предприятия и в нарушении действующего законодательства не включил в конкурсную массу часть ликвидируемого имущества в виде трех портальных кранов, берегового деррик-крана и двух барж-площадок. Всё имущество они продали по заниженной цене третьему лицу, которое фактически представляло интересы бывшего директора организации-банкрота», — пояснили в МВД.

В результате мошеннических действий, подозреваемые нанесли ущерб предприятию на 42 млн рублей.

Фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту нарушений в ходе банкротства «Ярославской генерирующей компании».

Речь идет о «сокрытии денежных средств» в ходе процедуры конкурсного управления.