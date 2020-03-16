Владивосток, , 04:10 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку по факту размещения в СМИ видео избиения школьницы в одной из школ Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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Поводом для проверки послужило видео, на котором одноклассница избивает школьницу в школьной раздевалке одной из школ Советского района города Владивостока.

«Учитывая общественный резонанс, материалы были изъяты из полиции для расследования специалистами Следственного Комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке подростки избили школьницу, до этого они занимались систематической травлей девочки.