Каракас, 16 марта 2020, 03:54 — REGNUM Карантин объявлен в семи штатах Венесуэлы, включая столицу Каракас, из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает местное издание EHA News.
Президент также распорядился закрыть все заведения в стране, которые не представляют жизненной необходимости.
Ранее 13 марта ИА REGNUM сообщало, что в стране вводится ЧП в связи с опасностью распространения коронавируса.
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