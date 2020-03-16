Каракас, , 03:54 — REGNUM Карантин объявлен в семи штатах Венесуэлы, включая столицу Каракас, из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает местное издание EHA News.

«Президент Мадуро объявил, что в семи штатах страны, включая Каракас, вводится режим изоляции из-за вспышки коронавируса», — говорится в сообщении издания.

Президент также распорядился закрыть все заведения в стране, которые не представляют жизненной необходимости.

Ранее 13 марта ИА REGNUM сообщало, что в стране вводится ЧП в связи с опасностью распространения коронавируса.

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