Находка, Приморский край, , 03:27 — REGNUM В Приморье в результате разрушения резервуара с топочным мазутом, власти города Находка объявили чрезвычайное положение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Инцидент произошёл около полуночи 13 марта, в результате чего 2 500 тонн топочного мазута вылилось на прилегающую к котельной территорию, в том числе на лёд озера Солёное. Подразделения МЧС организовали ограждение территории, позволяющее предотвратить дальнейшее распространение мазута, начат сбор горючей жидкости со льда озера. Устранением последствий аварии занимаются 144 человека личного состава и 35 единиц техники.

На место происшествия прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего.

«Лёд ограничил растекание мазута по озеру. Это сдерживающий фактор, который способствует уборке. После проведения всех работ, можно будет оценить объём экологического ущерба», — рассказал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разлива нефтепродуктов в Красноярском крае введён режим чрезвычайного положения.