Абуджа, , 22:52 — REGNUM В Нигерии на нефтепроводе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила газета Vanguard со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, в пригороде Лагоса. По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 15 человек, еще 60 получили различные ранения.

Отмечается, что в результате взрыва, причины которого пока не установлены, были повреждены десятки зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января 2020 г. в нигерийском городе Лагос на нефтепроводе произошел взрыв. По версии местных правоохранителей, ЧП произошло из-за попытки кражи нефтепродуктов населением.

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