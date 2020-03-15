Ростов-на-Дону, , 20:03 — REGNUM В Ростовской области обнаружены с огнестрельными ранениями тела 38-летней женщины, ее 14-летней дочери и 41-летнего сожителя. Об этом сообщает 15 марта следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Трагедия произошла в доме, расположенном в г. Морозовске.

«В ходе осмотра места происшествия следователем изъяты охотничье ружье 12 калибра, патроны, стрелянные гильзы, иные доказательства имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство двух и более лиц).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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