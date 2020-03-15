Москва, , 19:22 — REGNUM Московскую школу №1508 с 16 марта закрыли на карантин в связи с подозрением на заражение новым типом коронавирусной инфекции у одного из обучающихся. Об этом 15 марта сообщается на официальном сайте учреждения.

«У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим, для профилактики принято решение закрыть школьное здание на карантин с 16 марта на две недели», — говорится в сообщении.

На время карантина в школе организован процесс дистанционного обучения для освоения учебной программы. Подчеркивается, что на данный момент в здании школы уже проведена дезинфекция помещений.

Напомним, ранее мэр города Москвы Сергеем Собяниным подписал распоряжение о свободном посещении школ с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Решать вопрос о посещении ребёнком образовательного учреждения будут его родители. При этом обычные занятия в школах будут продолжены. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

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