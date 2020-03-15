Махачкала, , 18:17 — REGNUM Двери старейшей в России мечети сломали во время стихийного митинга жители Дербента в Дагестане. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба администрации города.

Несанкционированный стихийный митинг состоялся в Дербенте, собравшиеся люди пришли к Джума-мечети, выражая своё недовольство увольнением сотрудников ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». С собравшимися попробовал объясниться директор музея Виктор Чесноков, но люди не стали его слушать.

Как прояснил Чесноков, были уволены сотрудники, числившиеся работниками музея, но не посещавшие рабочие места. Собравшиеся разошлись только после вмешательства правоохранительных органов. В результате инцидента были сломаны ворота старейшей в России Джума-мечети, входящей в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют круг лиц, причастных к организации несанкционированного сбора и к порче ценного имущества. Уточняется, что события были сняты на видео группой лиц и выложены в социальные сети. По мнению администрации города, эти действия можно расценить как попытку спровоцировать резонансный конфликт в исторической части города.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Дагестана устроили самосуд над односельчанином за осквернение могилы