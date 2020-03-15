Чита, , 17:59 — REGNUM Информацию о ЧП, произошедшем с военным вертолётом в городе Чита, подтвердила 15 марта пресс-служба Восточного военного округа.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой военного ведомства, инцидент произошёл 14 марта на аэродроме «Черёмушки» в городе Чита. Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.

По счастливой случайности никто не пострадал. В результате попадания снаряда из пушки была повреждена обшивка балкона на третьем этаже жилого дома и остекление балкона на втором этаже.

В настоящее время командование воинской части работает с жителями дома по вопросу компенсации материального ущерба. По факту ЧП проводится проверка.

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