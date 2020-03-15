Боровск, Калужская область, , 21:26 — REGNUM В Калужской области специалисты «Калугаэнерго» полностью восстановили электроснабжение, нарушенное неблагоприятными погодными условиями. Об этом 15 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании.

В ночь с 14 на 15 марта сильный ветер с порывами до 20 метров вызвал локальные технологические нарушений на высоковольтной линии 0,4−10 киловатт в ряде населенных пунктов. Отключения устранялись в оперативном порядке. Нестабильные погодные условия сохранялись всю ночь, из-за чего фиксировались новые обращения потребителей о нарушении электроснабжения. Больше всего их поступало из Боровского района.

К работам по восстановлению электроснабжения было привлечено семь бригад из 23 человек и девять единиц техники.

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