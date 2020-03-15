Москва, , 16:06 — REGNUM В Москве обнаружено тело 24-летнего снайпера Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

По имеющимся данным, мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения головы. Его тело обнаружил знакомый, пришедший его проведать — погибший в течение последних нескольких дней не выходил на связь.

Дверь квартиры погибшего была заперта изнутри. Пришедший проведать погибшего мужчина был вынужден залезть в квартиру через окон на кухне.

Рядом с телом снайпера был обнаружен пистолет «Оса».

На данный момент следствие рассматривает разные версии произошедшего, в том числе и самоубийство.

Известно, что погибший служил в воинской части №11 488. В этой части проходят воинскую службу снайперы, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.