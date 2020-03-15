Луганск, , 16:00 — REGNUM Трое военнослужащих украинских вооруженных формирований в состоянии алкогольного опьянения, передвигаясь на бронетранспортере БТР-80, сбили столб линии электропередач в населенном пункте Макарово, сообщил 15 марта представитель пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Инцидент произошел с участием боевиков 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые «находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигались по н.п. Макарово на бронетранспортере БТР-80». Далеко проехать на БТР по территории населенного пункта боевикам не удалось и вскоре не справившись с управлением они сбили столб ЛЭП, оставив без электроэнергии тридцать домов.

Жители населенного пункта написали коллективную жалобу в администрацию Макарово, потребовав наказания для военнослужащих, а также запрета на передвижение на военной технике по улицам населенного пункта для боевиков ВСУ.

Читайте также: Три боевика ВСУ погибли при установке противотанковых мин — НМ ЛНР

Как сообщало ИА REGNUM, трое военнослужащих ВСУ погибли при установке противотанковых мин в районе населенного пункта Троицкое.