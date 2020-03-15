Первоуральск, Свердловская область, , 15:29 — REGNUM В Свердловской области на Пермском тракте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Столкновение машин произошло в 08:40 по местному времени на 310 км тракта в районе Первоуральска.

По предварительным данным, автомобиль «Киа Рио» пошёл на обгон и столкнулся с грузовиком «Исудзу», который после удара откинуло на автомашину «Лада Ларгус», а автомобиль «Киа Рио» в попутно движущийся автобус «Нефаз» и бордюрное ограждение.

В результате ДТП погиб водитель и два пассажира «Киа Рио». В автомобиле «Лада Ларгус» пострадал 13-летний пассажир. Его доставили в больницу с травмами головы и ноги.

По факту ДТП проводится проверка.

Отметим, что из-за аварии, движение по трассе было некоторое время организовано через одну полосу.