Первоуральск, Свердловская область, 15 марта 2020, 15:29 — REGNUM В Свердловской области на Пермском тракте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Столкновение машин произошло в 08:40 по местному времени на 310 км тракта в районе Первоуральска.
По предварительным данным, автомобиль «Киа Рио» пошёл на обгон и столкнулся с грузовиком «Исудзу», который после удара откинуло на автомашину «Лада Ларгус», а автомобиль «Киа Рио» в попутно движущийся автобус «Нефаз» и бордюрное ограждение.
В результате ДТП погиб водитель и два пассажира «Киа Рио». В автомобиле «Лада Ларгус» пострадал 13-летний пассажир. Его доставили в больницу с травмами головы и ноги.
По факту ДТП проводится проверка.
Отметим, что из-за аварии, движение по трассе было некоторое время организовано через одну полосу.