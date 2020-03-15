Харьков, Украина, , 15:17 — REGNUM В Харькове ночью 15 марта неизвестными был взорван банкомат, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Около 03:00 (04:00 мск) 15 марта поступило сообщение о взрыве банкомата, который прогремел на первом этаже многоэтажного дома по адресу Салтовское шоссе.

По предварительной информации, банкомат был взорван с помощью самодельного взрывного устройства. Полиция предпринимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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Отметим, что на Украине часто взрывают банкоматы. Аналогичный случай произошел 18 февраля 2020 года в Запорожье, где был взорван и ограблен банкомат «Укрсиббанка». В Харькове также был взорван банкомат 11 января 2020 года, однако злоумышленникам не удалось извлечь денежные средства.

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