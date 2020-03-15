Саратов, , 15:15 — REGNUM Автобус с 30 гражданами Казахстана и Азербайджана попал в ДТП на трассе в Саратовской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Частный автобус Mercedes, следовавший в Самару из Баку через Дагестан, столкнулся с отбойником. В автобусе находилось 28 пассажиров и два водителя, все они граждане Казахстана и Азербайджана, детей среди пассажиров не было.

В результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия немедленно прибыли представители ГИБДД и экстренных служб. Пассажиры были размещены в придорожном кафе.

По предварительной информации, причиной аварии стал сильный туман. После устранения последствий ДТП автобус с пассажирами продолжил свой путь в место назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области. В результате ДТП получили травмы четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: ГИБДД: в ДТП под Саратовом пострадали четыре человека