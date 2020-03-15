Дудинка, Красноярский край, , 14:20 — REGNUM В Красноярском крае полярны город Дудинка из-за аварии на некоторое время остался без электро‑ и теплоснабжения. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Сообщается, что авария произошла в результате обрыва на линии электропередачи со стороны Норильска. Обрыв произошел примерно в 8:40 по местному времени (4:40 по московскому времени). Из-за аварии в Дудинке временно была прекращена подача горячей воды и отопления. Также было прервано и электроснабжение.

Котельная была переведена на резервные источники питания.

К 10:40 по местному времени (6:40 по московскому времени) подача электроэнергии была восстановлена. В ликвидации последствий аварии участвовали 31 человек при пяти единицах техники.