Ташкент, , 13:00 — REGNUM В Узбекистане с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 закрываются все детсады, школы и вузы, сообщил журналистам глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Он также сообщил, что все празднования по случаю праздника Навруз проводится не будут.

Как сообщалось ранее, первый заболевший коронавирусом был выявлен в Узбекистане. Коронавирус был выявлен в лаборатории Института вирусологии. Заболевший —гражданин Узбекистана, приехавший из Франции.

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