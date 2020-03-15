Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Специалисты центра космических полетов им. Джорджа Маршалла американского аэрокосмического агентства NASA переведены на удалённую работу после подтверждения случая заражения одного из сотрудников коронавирусом. Об этом сообщает SpaceNews.

Заражение одного из сотрудников центра NASA в штате Алабама коронавирусной инфекцией COVID-2019 было подтверждено 13 марта. На следующий день администрация NASA объявила об обязательном переводе всех сотрудников этого центра на удалённый режим работы.

Этот центр стал вторым подразделением NASA с подтверждённым случаем заражения коронавирусом. 8 марта стало известно о положительном результате тестирования на COVID-2019 одного из специалистов исследовательского центра NASA Ames в Калифорнии.

Также 14 марта глава NASA Джим Брайденстайн объявил о введении режима повышенной предосторожности во всех остальных подразделениях аэрокосмического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Роскосмос и Европейское космическое агентство ограничили зарубежные поездки сотрудников из-за вспышки коронавируса.

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