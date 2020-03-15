Донецк, , 10:38 — REGNUM За минувшие сутки боевики украинских вооруженных формирований 34 раза нарушили режим перемирия по территории Донецкой Народной Республике, сообщает 15 марта пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

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ВСУ применили по Донецкому направлению артиллерию калибра 152 мм, 122 мм, 120 мм, 82 мм, а также — гранатометы РПГ, СПГ, АГС и стрелковое оружие. По Горловскому направлению ВСУ применили минометы калибра 82 мм, БТР, БМП гранатометы РПГ, СПГ. По Мариупольскому направлению велись обстрелы из зенитных установок, гранатометов РПГ, СПГ и из стрелкового оружия. По территории республики был выпущен 271 боевой припас.

В зоне обстрелов украинских боевиков оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Васильевка, Жабичево, Веселое, Донецк («Вольво-центр», поселок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Сигнальное, Еленовка, Петровское, Белая Каменка.

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В результате обстрела населенного пункта Сигнальное от полученных ранений погиб 84-летний мирный житель (1935 года рождения) Владимир Сидинев. Также в населенном пункте Сигнальное в результате обстрела были зафиксированы повреждения четырех жилых домов.

Результатом ночного обстрела населенного пункта Жабичево стало повреждение линии электропередач, обесточенными остаются на данный момент улицы Степная и Софийская.

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ИА REGNUM напоминает, в результате обстрела ДНР боевиками ВСУ в предыдущие сутки было выпущено 304 единицы боевых припасов, нарушив режим перемирия 30 раз. Ранения получили три мирных жителя, один из которых — ребенок.