Киев, , 09:51 — REGNUM По зданию посольства России в Киеве выстрелили из ракетницы украинские националисты. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что когда толпа националистов окружила посольство один из радикалов выстрелил из ракетницы, несмотря на то что здание дипмиссии охранял полицейский кордон.

Инцидент возник в ходе шествия, приуроченного ко Дню добровольца.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее пяти тысяч человек приняли участие 14 марта в акции, посвященной Дню добровольца в центре Киева.

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