Дамаск, 15 марта 2020, 08:07 — REGNUM В школу города Эль-Камышлы в САР военнослужащие ВС российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили продукты и канцелярские принадлежности. Об этом рассказал журналистам офицер ЦПВС Олег Гаврилов.
По его словам, что в школу привезены продукты и портфели с канцелярскими принадлежностями необходимыми ученикам.
Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, в провинции САР Идлиб снизилось число обстрелов со стороны террористических формирований.
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