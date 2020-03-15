Дамаск, , 08:07 — REGNUM В школу города Эль-Камышлы в САР военнослужащие ВС российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили продукты и канцелярские принадлежности. Об этом рассказал журналистам офицер ЦПВС Олег Гаврилов.

«На территории сирийского Заевфратья ЦПВС проводит акцию по результатам мониторинга гуманитарной обстановки комендантами постконфликтного урегулирования», — сказал Гаврилов

По его словам, что в школу привезены продукты и портфели с канцелярскими принадлежностями необходимыми ученикам.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, в провинции САР Идлиб снизилось число обстрелов со стороны террористических формирований.

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