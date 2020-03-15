Белград, , 08:01 — REGNUM Сербия готовится к росту количества заразившихся коронавирусом и делает все, чтобы обеспечить полный контроль над распространением болезни и снабжение населения жизненно важными продуктами. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время прошедшей 14 марта пресс-конференции по итогам заседания Кризисного штаба.

«После десятого-двенадцатого дня (возникновения заболевания) количество заболевших увеличивается в геометрической прогрессии, особенно часто заболевают пожилые. Мы сегодня проходим девятый день и ожидаем в скором времени увеличения количества заболевших, ожидаем и того, что многие из нас останутся без своих близких. Наша цель — максимально уменьшить это количество и сделать все, чтобы в Сербии восторжествовала жизнь», — заявил Вучич во время пресс-конференции, видеозапись которой была опубликована на сайте телеканала РТС.

Президент Сербии отметил, что страна располагает достаточным количеством продовольствия, чтобы обеспечить потребности населения на длительный период. Также правительство готовит решение о запрете экспорта жизненно необходимых продуктов и дезинфекционных средств, добавил он.

Александр Вучич также не исключил возможность введения чрезвычайного положения, но при этом подчеркнул, что это крайняя мера, в которой пока нет необходимости.

Напомним, что в Сербии, по данным на 14 марта, выявлен 41 случай заболевания коронавирусом. В Косово и Метохии зарегистрировано пять заболевших.

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