Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники дорожной полиции разыскивают водителя автомобиля, который совершил наезд на шедшую в школу 8-летнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 марта, и с тех пор установить личность владельца и марку машины не удалось.

Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД информационному порталу Е1, дорожный инцидент произошёл в 13:00 по местному времени около дома № 27/1 по улице Билимбаевской на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель двигался по улице Билимбаевской и затем повернул на улицу Кишенёвскую.

В дорожной полиции обращаются к гражданам, что-либо знающим о виновнике аварии, ставшим очевидцами инцидента (или момент ДТП попал на авторегистратор), с просьбой сообщить имеющуюся информацию в ГИБДД.