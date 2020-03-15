Находка, Приморский край, 15 марта 2020, 07:14 — REGNUM На месте разлива мазута из-за взрыва на котельной в Находке проводятся очистительные работы. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Сообщается, что на данный момент очищена от мазута площадь в 300 куб. м. Работа котельной осуществляется в штатном режиме.
Как сообщало 15 марта ИА REGNUM, разлив мазута объемом около 2,5 тысяч куб. метров стал причиной введения режима ЧС в Находке.
Напомним, 14 марта произошел взрыв на одной из котельной Находки. В результате чего произошла разгерметизация емкости с топливным мазутом.
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