Находка, Приморский край, , 07:14 — REGNUM На месте разлива мазута из-за взрыва на котельной в Находке проводятся очистительные работы. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

«По состоянию на 11:00 15 марта собрано более 1200 куб. м мазута», — сообщает ведомство.

Сообщается, что на данный момент очищена от мазута площадь в 300 куб. м. Работа котельной осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало 15 марта ИА REGNUM, разлив мазута объемом около 2,5 тысяч куб. метров стал причиной введения режима ЧС в Находке.

Напомним, 14 марта произошел взрыв на одной из котельной Находки. В результате чего произошла разгерметизация емкости с топливным мазутом.

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