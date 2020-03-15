Владивосток, , 06:52 — REGNUM В Приморском крае не планируют закрывать детские сады и школы на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Перевод на дистанционное обучение в Приморье коснется только тех школьников, которые недавно вернулись из-за границы или имеют симптомы сезонных вирусных заболеваний», — говорится в сообщении правительства.

Сообщается, что Роспотребнадзор рекомендовал региону усилить санитарно-эпидемиологические меры для профилактики коронавируса на территории края.

Как сообщало 15 марта ИА REGNUM, в Пермском крае с 16 марта объявлено посещение уроков в школах края по желанию.

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