Владивосток, 15 марта 2020, 06:52 — REGNUM В Приморском крае не планируют закрывать детские сады и школы на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Сообщается, что Роспотребнадзор рекомендовал региону усилить санитарно-эпидемиологические меры для профилактики коронавируса на территории края.
Как сообщало 15 марта ИА REGNUM, в Пермском крае с 16 марта объявлено посещение уроков в школах края по желанию.
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