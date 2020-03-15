Хельсинки, , 05:50 — REGNUM Клубы входящие в Континентальную хоккейную лигу практически единогласно выступили за продолжение турнира плей-офф Кубка Гагарина. Об этом информирует «Спорт-экспресс».

На совете лиги представители семи из восьми команд КХЛ, вышедших во второй круг Кубка Гагарина, высказались за продолжение игры несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщало 14 марта ИА REGNUM, финский хоккейный клуб «Йокерит», принял решение выйти с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса.

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