Краснодар, , 04:10 — REGNUM После гостевого матча 12 марта с таллинским «Калевом» в Единой лиге ВТБ игроки и тренерский состав клуба «Локомотив-Кубани» помещены на карантин. Об этом сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, сообщается на официальном сайте клуба.

После того, как стало известно, что у одного из работника эстонской команды подтвердилось заражение коронавирусом игроки и тренеры «Локомотива-Кубани», побывавшие на матче, были помещены на карантин.

«Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — сказал Ведищев.

По его словам, медицинский штаб клуба «находится в постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар».

Уточняется, что в данный момент команда на домашней самоизоляции.

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