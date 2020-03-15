Тула, , 03:01 — REGNUM Приостановка чемпионата России по футболу возможна из-за коронавируса. Об этом после победы казанского «Рубина» над «Арсеналом на пресс-конференции сказал главный тренер Леонид Слуцкий.

«Мы готовы будем к любому решению. Есть компетентные люди, которые примут решение. Мы будем обязаны ему подчиниться», — сказал наставник «Рубина».

По его словам, хоккейный матч клубов «Динамо» и «Спартак» при пустых трибунах «это ужас».

Как сообщало 13 марта ИА REGNUM, конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, и стран Карибского бассейна заявила о приостановке всех турниров в связи с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в спорте: приостановлены турниры КОНКАКАФ