Тула, 15 марта 2020, 03:01 — REGNUM Приостановка чемпионата России по футболу возможна из-за коронавируса. Об этом после победы казанского «Рубина» над «Арсеналом на пресс-конференции сказал главный тренер Леонид Слуцкий.
По его словам, хоккейный матч клубов «Динамо» и «Спартак» при пустых трибунах «это ужас».
Как сообщало 13 марта ИА REGNUM, конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, и стран Карибского бассейна заявила о приостановке всех турниров в связи с пандемией коронавируса.
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