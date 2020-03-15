Сургут, Югра, , 02:49 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) с 14 марта в 27 классах объявлен карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении документационного и информационного обеспечения горадминистрации.

Заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) в Сургуте выше, чем в среднем по Югре. В связи с чем отменены все детские массовые развлекательные мероприятия, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Ученики подкарантинных классов переведены на дистанционное обучение, сообщают в мэрии.