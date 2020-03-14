Москва, , 21:05 — REGNUM В Москве госпитализировали родственников девяти пациентов, у которых 14 марта был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом 14 марта сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации в Москве с коронавирусом.

«В настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо — в инфекционной больнице», — говорится в заявлении.

В штабе отметили, что еще двое членов семей зараженных инфекцией пациентов пребывают в домашнем карантине. Подчеркивается, что ни один из госпитализированных не посещал работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации в Москве с коронавирусом заявили о троих несовершеннолетних, у которых был выявлен коронавирус COVID-2019.

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