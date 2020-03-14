Гонконг, Китай, , 17:38 — REGNUM Врачи в Гонконге выявили повторный случай заражения коронавирусом COVID-2019 у пассажира лайнера Diamond Princess, который ранее уже перенес это заболевание и был вылечен от него в Японии. Об этом 14 марта сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Врачи диагностировали COVID-2019 у 85-летнего жителя Гонконга, который 10 марта приехал на родину после лечения от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, в японском госпитале. Спустя два дня после возвращения он обратился в медицинское учреждение с жалобами на боль в области груди, повышенная температура тела и признаки респираторных заболеваний у него отсутствовали.

Однако, на следующий день после госпитализации в общую палату у него появился кашель, в связи с чем он был сразу же переведен в отдельный бокс. Изъятые медицинские пробы на коронавирус показали наличие у пациента коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гонконге умер четвёртый человек, который был инфицирован новым коронавирусом. Жертвой COVID-2019 стал 80-летний пациент, который проживал в гонконгском районе Норт-Пойнт.

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