Тюмень, , 16:58 — REGNUM В Тюмени горело кафе в 16-этажном доме на улице Газовиков, 45. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Вызов на место пожара поступил в 16:36 по местному времени (14:36 мск). На место пожара прибыли 9 единиц спецтехники и 41 спасатель. На первом и втором этажах жилого дома располагается кафе. Возгорание, по предварительным данным, произошло на кухне, где огонь повредил оборудование и площадь 20 кв. м.

Посетители успели выскочить из задымлённого помещения. Огнеборцы спасли четырёх человек, пятерых эвакуировали. Ущерб, причинённый огнём, устанавливается.