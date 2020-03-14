Анкара, , 16:57 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 14 марта сообщается на официальной странице министерства обороны страны в социальной сети Twitter.

По данным ведомства, курдские повстанцы были убиты на территории Сирии, где турецкие военные находятся без приглашения правительства страны.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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