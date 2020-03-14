Москва, , 16:34 — REGNUM Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту «Будапешт — Москва», совершил штатную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги. Об этом 14 марта сообщила журналистам пресс секретарь компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

По ее словам, экипаж самолёта перед посадкой подал сигнал тревоги. Выяснилось, что во время перелёта сработал датчик кондиционирования. Командиром экипажа было принято решение о снижении и следовании в аэропорт назначения.

Она отметила, что самолёт совершил посадку в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке в аэропорту Казани авиарейса, следовавшего из Москвы в Челябинск.

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