Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани
Казань,
14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск. Об этом пишут СМИ.
Причиной стал дебош. Его устроил один из пассажиров.
По данным ТАСС, самолёт летел из аэропорта «Шереметьево». Он принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.