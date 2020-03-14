Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск. Об этом пишут СМИ.

Причиной стал дебош. Его устроил один из пассажиров.

По данным ТАСС, самолёт летел из аэропорта «Шереметьево». Он принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».

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