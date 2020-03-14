Москва, , 16:14 — REGNUM Неизвестные сообщили о «минировании» трех самолетов, которые уже находились в полете, сообщает 14 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. Речь идет о рейсах Москва — Тюмень, Иркутск — Москва и Москва — Челябинск.

Все обстоятельства произошедшего выясняются,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что злоумышленники угрожают рассылать угрозы о минировании не только в городские госучреждения Санкт-Петербурга, но и в авиакомпании. Авторы анонимных электронных писем требуют 120 биткоинов и сообщают о минировании судов, мостов, а также магазинов популярной торговой сети.

Читайте также: Штраф или срок — что грозит за «ложное» минирование самолёта