Луганск, , 16:12 — REGNUM Трое военнослужащих 59-й бригады ВСУ погибли при установке противотанковых мин, еще один боевик 72-й бригады ВСУ погиб при подрыве на взрывном устройстве, сообщил 14 марта офицер пресс-службы Управления НМ ЛНР Иван Филипоненко в ходе доклада.

По его словам, гибель военнослужащего 72-й механизированной бригады ВСУ произошла в минувшие сутки в районе населенного пункта Орехово, где боевик подорвался на взрывном устройстве. Еще три украинских военных из 59-й бригады погибли в районе населенного пункта Троицкое при выполнении работ по установке противотанковых мин.

«Украинские боевики пренебрегли элементарными мерами требований безопасности», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее украинские силовики установили более тысячи мин в сельскохозяйственных угодьях в районе населенных пунктов Золотое и Рассадки.