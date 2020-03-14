Москва, , 15:56 — REGNUM Пассажирский самолет, который вылетел из Москвы в Челябинск, готовится к экстренной посадке. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает ТАСС.

Известно, что самолет вылетел в 14:07 из аэропорта «Шереметьево» в Челябинск. После взлета самолет подал сигнал тревоги. Сейчас воздушное судно готовится к экстренной посадке в Казани.

Стоит отметить, что это уже второе воздушное происшествие за день. Другой случай — это аварийный сигнал с самолета SSJ 100, следующего из Будапешта в Москву.