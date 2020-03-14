Алма-Ата, Казахстан, , 15:37 — REGNUM В Алма-Ате 13 марта был задержан и арестован по решению суда член экстремистской организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавший совершение теракта на территории республики, сообщили 14 марта в пресс-службе комитета национальной безопасности Казахстана.

По информации спецслужбы, задержанный подозревается в подготовке теракта в местах скопления людей во время празднования Новруза. В ходе обысков у него изъяли две гранаты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате 14 февраля были задержаны два человека, которые занимались подготовкой взрывного устройства в целях совершения теракта.