Нукуалофа, , 14:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане. Об этом 14 марта сообщила геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 10:01 по всемирному координированому времени (13:01 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 27 км.

Эпицентр землетрясения располагался в 766 км она юг от столицы королевства Тонга, города Нукуалофа, где проживает около 22 400 человек.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1 на юго-западе Тибета. Жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертв и разрушений в результате землетрясения в Тибете нет