Посёлок городского типа Некрасовское, Ярославская область, , 13:36 — REGNUM 13 марта в Некрасовском районе Ярославской области рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщил очевидец в группе «Ярославль LIVE» Вконтакте.

Автобус съехал в кювет Группа «Ярославль LIVE» Вконтакте

Местные жители предполагают, что автобус перевернулся из-за плохого состояния дороги. Многие водители предпочитают двигаться по грунтовым обочина и-за многочисленных глубоких ям.

«Дорогу не делали больше 25 лет, автобусы ходят с опозданием, люди опаздывают на работу, учёбу!», — написал очевидец.

По словам очевидца, пассажиров в автобусе, который следовал по маршруту Рождествено — Ярославль, не было. Другая версия, которую высказывают ярославцы — сильный ветер, который мог сдуть автобус в кювет.

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