Донецк, , 13:12 — REGNUM В результате обстрела боевиками вооруженных формирований Украины населенного пункта Сигнальное был ранен мирный житель, сообщили 14 марта в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Обстрел населенного пункта был зафиксирован в 11:05 и велся со стороны населенного пункта Славное с применением миномета калибра 82 мм.

В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, проживающий по адресу улица Пушкина, дом 12. Пострадавший доставлен в Докучаевскую центральную городскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Также были повреждены линия электропередач и два жилых дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов боевиками ВСУ территории ДНР были ранены три мирных жителя, один из которых — 13-летний ребенок.