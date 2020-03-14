Анкара, , 12:41 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 34 нелегальных мигрантов, потерпевших бедствие в Эгейском море, об этом 14 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Беженцы путешествовали в резиновых лодках, пытаясь проникнуть на территорию Европейского союза. Когда их судно перевернулось, они были близки к гибели, однако их вовремя обнаружили.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

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