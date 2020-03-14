Донецк, , 10:54 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщили 14 марта в представительстве республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских вооруженных формирований оказались населенные пункты Зайцево, поселки шахты имени «Гагарина» и шахты «9/7» населенного пункта Горловка, Васильевка, Каштановое, Донецк (Жабичево, поселок шахты «Октябрьская», «Вольво-Центр», терминал Донецкого аэропорта, поселок шахты «Трудовской»), Старомихайловка, Еленовка, Петровское.

В ходе обстрелов ВСУ применили минометы калибра 122 мм, 120 мм, 82 мм, зенитные установки, БТР, БМП, гранатометы РПГ, СПГ, АГС, стрелковое оружие. Также по территории республики работал снайпер. Всего по территории ДНР было выпущено 304 боевых припаса.

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В результате обстрела поселка шахты «6/7» населенного пункта Горловка были ранены трое мирных жителей, среди которых был ребенок 13 лет, а также мужчина и женщина 1959 года рождения. Также в Горловке были повреждены восемь жилых домов.

Также были зафиксированы повреждения фасада и остекления Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ.

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ИА REGNUM напоминает, в предыдущие сутки боевики ВСУ двенадцать раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики было выпущено 101 единица боевых припасов.

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